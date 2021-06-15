Харьковчан предупреждают об ухудшении погодных условий

Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

16 июня в регионе объявили штормовое предупреждение, I уровень опасности, желтый.

В регионе ожидаются грозы, местами град и шквалы. Ночью 16 июня температура будет от 13 до 18 градусов тепла, днем до 29 градусов тепла.

В течение суток ожидаются кратковременные дожди, днем грозы, местами пойдет град. Синоптики предупреждают о шквалах ветра до 15-20 м/с.

Кроме того мы писали, что мужчина поделился фото удивительной находки под Харьковом

Харьковчанин Сергей нашел в лесу возле поселка Коротич гриб весом 7,4 килограмма. По словам мужчины, он часто ходит за грибами, но такой размер гриба увидел впервые.

Гриб-гигант харьковчанин частично пожарил на сковороде, а частично заморозил.

К слову, решетка на дала выбраться из горящей квартиры: харьковчанин оказался в заложниках огня

Как сообщала Politeka ранее, на территории школы в Харькове ЧП, первые детали и фото: "Сейчас буду все взрывать".

Кроме того Politeka писала, о том, что в центр Харькова стянули сотни спасателей и технику, фото: "все службы оперативно..."