Харьковчан предупреждают об ухудшении погодных условий
Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
16 июня в регионе объявили штормовое предупреждение, I уровень опасности, желтый.
В регионе ожидаются грозы, местами град и шквалы. Ночью 16 июня температура будет от 13 до 18 градусов тепла, днем до 29 градусов тепла.
В течение суток ожидаются кратковременные дожди, днем грозы, местами пойдет град. Синоптики предупреждают о шквалах ветра до 15-20 м/с.
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