В харьковском хостеле произошло страшное преступление

43-летний мужчина изнасиловал и ограбил 17-летнюю девушку.

По предварительной информации, потерпевшая проживала в одном в этом же хостеле с преступником.

В комнату к девушке зашел сосед, который проживал рядом.

Примерно через час после инцидента полиция задержала злоумышленника. Начато уголовное производство по факту изнасилования.

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Мужчина 13 июня решил переехать на велосипеде через дамбу, поскользнулся и упал вместе с велосипедом в воду.

Мужчину начало уносить течение, но к счастью, его увидели местные жители и помогли.

"Спасательная операция на Баварии. Мужчина решил вчера переехать на велосипеде через дамбу, поскользнулся и упал вместе с великом в воду. Его уносило в хрустящий мир, но люди помогли выбраться", - говорится в сообщении.

Видео спасения здесь.

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