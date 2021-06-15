В харьковском хостеле произошло страшное преступление
43-летний мужчина изнасиловал и ограбил 17-летнюю девушку.
По предварительной информации, потерпевшая проживала в одном в этом же хостеле с преступником.
В комнату к девушке зашел сосед, который проживал рядом.
Примерно через час после инцидента полиция задержала злоумышленника. Начато уголовное производство по факту изнасилования.
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Мужчина 13 июня решил переехать на велосипеде через дамбу, поскользнулся и упал вместе с велосипедом в воду.
Мужчину начало уносить течение, но к счастью, его увидели местные жители и помогли.
"Спасательная операция на Баварии. Мужчина решил вчера переехать на велосипеде через дамбу, поскользнулся и упал вместе с великом в воду. Его уносило в хрустящий мир, но люди помогли выбраться", - говорится в сообщении.
Видео спасения здесь.
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