В Харькове подросток выпал из кабины канатной дороги и попал в ДТП

Парень выпал из кабинки, после чего его сбила машина.

Об этом сообщил директор Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта, передает "057".

"У него открытая черепно-мозговая травма, перелом плеча, перелом бедра. Парень был в состоянии алкогольного опьянения", - заявил Виктор Забашта.

Сейчас парень находится в больнице.

Друзья парня, которые ехали в соседних кабинах, рассказали, что молодой человек хотел сфотографироваться, но не удержался и выпал из кабины.

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Мужчина 13 июня решил переехать на велосипеде через дамбу, поскользнулся и упал вместе с велосипедом в воду.

Мужчину начало уносить течение, но к счастью, его увидели местные жители и помогли.

"Спасательная операция на Баварии. Мужчина решил вчера переехать на велосипеде через дамбу, поскользнулся и упал вместе с великом в воду. Его уносило в хрустящий мир, но люди помогли выбраться", - говорится в сообщении.

Видео спасения здесь.

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