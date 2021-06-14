На Харьковщине молодой человек пьяным полез в пруд - все закончилось трагично

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По словам очевидцев, мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил искупаться в пруду и утонул.

Тело погибшего достали из воды.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области четверо детей отравились грибами

Об этом сообщает Нацполиция в Харьковской области.

По информации от полицейских дети собрали в лесу грибы и отнесли их своей бабушке.

Женщина приготовила из этих грибов еду, а ночью детям резко стало плохо, бабушка вызвала скорую.

Врачи оценивают состояние пациентов как удовлетворительное.

Открыто уголовное производство по статье 166 (злостное невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка).

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