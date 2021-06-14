На Харьковщине молодой человек пьяным полез в пруд - все закончилось трагично
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По словам очевидцев, мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил искупаться в пруду и утонул.
Тело погибшего достали из воды.
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Ранее мы сообщали, что в Харьковской области четверо детей отравились грибами
Об этом сообщает Нацполиция в Харьковской области.
По информации от полицейских дети собрали в лесу грибы и отнесли их своей бабушке.
Женщина приготовила из этих грибов еду, а ночью детям резко стало плохо, бабушка вызвала скорую.
Врачи оценивают состояние пациентов как удовлетворительное.
Открыто уголовное производство по статье 166 (злостное невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка).
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Как сообщала Politeka ранее, на территории школы в Харькове ЧП, первые детали и фото: "Сейчас буду все взрывать".
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