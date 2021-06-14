17-летний парень упал с канатной дороги в Харькове

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили лежащего на проезжей части молодого человека.

"На данный момент 17-летний парень с многочисленными травмами находится в больнице", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Кроме того мы сообщали, что на Салтовке произошла авария.

Об этом сообщили очевидцы в телеграм-каналах.

Так, легковой автомобиль врезался в трамвай №27. По словам свидетелей происшествия, таксист не предоставил трамваю преимущество в движении.

"Возле "Гершира" таксист не пропустил трамвай", - говорится в публикации.

Официальная информация уточняется.

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