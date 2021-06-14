В Харьковской области четверо детей отравились грибами
Об этом сообщает Нацполиция в Харьковской области.
По информации от полицейских дети собрали в лесу грибы и отнесли их своей бабушке.
Женщина приготовила из этих грибов еду, а ночью детям резко стало плохо, бабушка вызвала скорую.
Врачи оценивают состояние пациентов как удовлетворительное.
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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Прибывшие на место правоохранители обнаружили лежащего на проезжей части молодого человека.
"На данный момент 17-летний парень с многочисленными травмами находится в больнице", - говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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