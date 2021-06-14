12 июня в Харькове 16-летний парень избил девушку

Неадекват набросился на девушку с кулаками и ударил ее в лицо

После этого она упала на асфальт и закрыла лицо руками, но нападающий не прекратил избивать ее, в том числе бил девушку в голову и грудь.

Он нанес несколько ударов ногами, а потом схватил девушку за волосы и снова ударил в лицо.

Никто из присутствующих девочке не помог - "друзья" молча наблюдали за зверским избиением сверстницы.

Парня задержали. Подростку грозит штраф, общественные работы от 150 до 240 часов, или исправительные работы на срок до одного года или арест сроком до 6 месяцев.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили лежащего на проезжей части молодого человека.

"На данный момент 17-летний парень с многочисленными травмами находится в больнице", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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