12 июня в Харькове 16-летний парень избил девушку
Неадекват набросился на девушку с кулаками и ударил ее в лицо
После этого она упала на асфальт и закрыла лицо руками, но нападающий не прекратил избивать ее, в том числе бил девушку в голову и грудь.
Он нанес несколько ударов ногами, а потом схватил девушку за волосы и снова ударил в лицо.
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Никто из присутствующих девочке не помог - "друзья" молча наблюдали за зверским избиением сверстницы.
Парня задержали. Подростку грозит штраф, общественные работы от 150 до 240 часов, или исправительные работы на срок до одного года или арест сроком до 6 месяцев.
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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Прибывшие на место правоохранители обнаружили лежащего на проезжей части молодого человека.
"На данный момент 17-летний парень с многочисленными травмами находится в больнице", - говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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