В Харькове хотят переименовать "Московские" улицы

Активисты организации "Світанок" составили список улиц с названием Московская, которые нужно переименовать.

"Все Московские улицы Слобожанщины должны быть переименованы! Усилиями нашей организации был подготовлен список топонимов, названных в честь столицы страны-агрессора в Харьковской области, и подготовлено обращение с требованием провести переименования во всех территориальных громадах, где такие топонимы имеются", - говорится в сообщении организации.

Кроме того мы сообщали, что на Салтовке произошла авария.

Об этом сообщили очевидцы в телеграм-каналах.

Так, легковой автомобиль врезался в трамвай №27. По словам свидетелей происшествия, таксист не предоставил трамваю преимущество в движении.

"Возле "Гершира" таксист не пропустил трамвай", - говорится в публикации.

Официальная информация уточняется.

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