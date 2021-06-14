В Харькове хотят переименовать "Московские" улицы
Активисты организации "Світанок" составили список улиц с названием Московская, которые нужно переименовать.
"Все Московские улицы Слобожанщины должны быть переименованы! Усилиями нашей организации был подготовлен список топонимов, названных в честь столицы страны-агрессора в Харьковской области, и подготовлено обращение с требованием провести переименования во всех территориальных громадах, где такие топонимы имеются", - говорится в сообщении организации.
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Об этом сообщили очевидцы в телеграм-каналах.
Так, легковой автомобиль врезался в трамвай №27. По словам свидетелей происшествия, таксист не предоставил трамваю преимущество в движении.
"Возле "Гершира" таксист не пропустил трамвай", - говорится в публикации.
Официальная информация уточняется.
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