В Харькове велосипедист решил сократить путь через дамбу и едва не лишился жизни
Как сообщает телеграм-канал "Труха", мужчина 13 июня решил переехать на велосипеде через дамбу, поскользнулся и упал вместе с велосипедом в воду.
Мужчину начало уносить течение, но к счастью, его увидели местные жители и помогли.
"Спасательная операция на Баварии. Мужчина решил вчера переехать на велосипеде через дамбу, поскользнулся и упал вместе с великом в воду. Его уносило в хрустящий мир, но люди помогли выбраться", - говорится в сообщении.
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Видео спасения здесь.
Кроме того мы сообщали, что на Салтовке произошла авария.
Об этом сообщили очевидцы в телеграм-каналах.
Так, легковой автомобиль врезался в трамвай №27. По словам свидетелей происшествия, таксист не предоставил трамваю преимущество в движении.
"Возле "Гершира" таксист не пропустил трамвай", - говорится в публикации.
Официальная информация уточняется.
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