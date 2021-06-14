В Харькове велосипедист решил сократить путь через дамбу и едва не лишился жизни

Как сообщает телеграм-канал "Труха", мужчина 13 июня решил переехать на велосипеде через дамбу, поскользнулся и упал вместе с велосипедом в воду.

Мужчину начало уносить течение, но к счастью, его увидели местные жители и помогли.

"Спасательная операция на Баварии. Мужчина решил вчера переехать на велосипеде через дамбу, поскользнулся и упал вместе с великом в воду. Его уносило в хрустящий мир, но люди помогли выбраться", - говорится в сообщении.

Видео спасения здесь.

Кроме того мы сообщали, что на Салтовке произошла авария.

Об этом сообщили очевидцы в телеграм-каналах.

Так, легковой автомобиль врезался в трамвай №27. По словам свидетелей происшествия, таксист не предоставил трамваю преимущество в движении.

"Возле "Гершира" таксист не пропустил трамвай", - говорится в публикации.

Официальная информация уточняется.

К слову, решетка на дала выбраться из горящей квартиры: харьковчанин оказался в заложниках огня

Как сообщала Politeka ранее, на территории школы в Харькове ЧП, первые детали и фото: "Сейчас буду все взрывать".

Кроме того Politeka писала, о том, что в центр Харькова стянули сотни спасателей и технику, фото: "все службы оперативно..."