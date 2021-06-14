В Харькове зафиксировали новые случаи ковида
Так, всего за время пандемии в регионе коронавирус лабораторно подтвердили у 147 901 человека, говорится в данных мониторинговой системы СНБО.
За минувшие сутки в Харьковской области COVID-19 диагностировали у 5 пациентов, три человека умерли от осложнений ковида.
За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса врачи зафиксировали в Киеве (89), а также Запорожской (44) и Николаевской (42) областях.
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Патрульной полиции поступила информация о том, что на Новобаварском мосту женщина перебралась через ограждение и хочет прыгнуть.
Полицейские экстренно прибыли на место и старались уговорить женщину, чтобы та не упала вниз.
К счасть, женщину удалось силой вернуть на мост.
По предварительным данным, женщина была пьяна. Все подробности ЧП - выясняются.
Видео можно увидеть здесь.
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