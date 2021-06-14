В Харькове зафиксировали новые случаи ковида

Так, всего за время пандемии в регионе коронавирус лабораторно подтвердили у 147 901 человека, говорится в данных мониторинговой системы СНБО.

За минувшие сутки в Харьковской области COVID-19 диагностировали у 5 пациентов, три человека умерли от осложнений ковида.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса врачи зафиксировали в Киеве (89), а также Запорожской (44) и Николаевской (42) областях.

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Патрульной полиции поступила информация о том, что на Новобаварском мосту женщина перебралась через ограждение и хочет прыгнуть.

Полицейские экстренно прибыли на место и старались уговорить женщину, чтобы та не упала вниз.

К счасть, женщину удалось силой вернуть на мост.

По предварительным данным, женщина была пьяна. Все подробности ЧП - выясняются.

Видео можно увидеть здесь.

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Как сообщала Politeka ранее, на территории школы в Харькове ЧП, первые детали и фото: "Сейчас буду все взрывать".

Кроме того Politeka писала, о том, что в центр Харькова стянули сотни спасателей и технику, фото: "все службы оперативно..."