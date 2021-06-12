Харьковщина остается в "лидерах" по количеству умерших от ковида
Согласно данным СНБО Украины, за последние сутки от коронавируса в регионе скончались 8 человек.
"Всего с начала эпидемии в Харьковской области зарегистрировано 3420 летальных случая от коронавируса. Это четвертый показатель в Украине после города Киева, а также Львовской и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.
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Полицейские экстренно прибыли на место и старались уговорить женщину, чтобы та не упала вниз.
К счасть, женщину удалось силой вернуть на мост.
По предварительным данным, женщина была пьяна. Все подробности ЧП - выясняются.
Видео можно увидеть здесь.
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