Харьковщина остается в "лидерах" по количеству умерших от ковида

Согласно данным СНБО Украины, за последние сутки от коронавируса в регионе скончались 8 человек.

"Всего с начала эпидемии в Харьковской области зарегистрировано 3420 летальных случая от коронавируса. Это четвертый показатель в Украине после города Киева, а также Львовской и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.

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Патрульной полиции поступила информация о том, что на Новобаварском мосту женщина перебралась через ограждение и хочет прыгнуть.

Полицейские экстренно прибыли на место и старались уговорить женщину, чтобы та не упала вниз.

К счасть, женщину удалось силой вернуть на мост.

По предварительным данным, женщина была пьяна. Все подробности ЧП - выясняются.

Видео можно увидеть здесь.

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Как сообщала Politeka ранее, на территории школы в Харькове ЧП, первые детали и фото: "Сейчас буду все взрывать".

Кроме того Politeka писала, о том, что в центр Харькова стянули сотни спасателей и технику, фото: "все службы оперативно..."