На Салтовке произошла авария

Об этом сообщили очевидцы в телеграм-каналах.

Так, легковой автомобиль врезался в трамвай №27. По словам свидетелей происшествия, таксист не предоставил трамваю преимущество в движении.

"Возле "Гершира" таксист не пропустил трамвай", - говорится в публикации.

Официальная информация уточняется.

Недавно мы писали о том, что в Харькове из-за дождей произошел потоп на улицах

По словам очевидцев, залило проспект Гагарина.

"Проспект Гагарина, возле пешеходного моста коллапс!", - говорится в сообщении.

Авто плавают как корабли в городе.

Кроме того, харьковчане сообщили о потопе в районе Одесской.

К слову, решетка на дала выбраться из горящей квартиры: харьковчанин оказался в заложниках огня

Как сообщала Politeka ранее, на территории школы в Харькове ЧП, первые детали и фото: "Сейчас буду все взрывать".

Кроме того Politeka писала, о том, что в центр Харькова стянули сотни спасателей и технику, фото: "все службы оперативно..."