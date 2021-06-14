На Салтовке произошла авария
Об этом сообщили очевидцы в телеграм-каналах.
Так, легковой автомобиль врезался в трамвай №27. По словам свидетелей происшествия, таксист не предоставил трамваю преимущество в движении.
"Возле "Гершира" таксист не пропустил трамвай", - говорится в публикации.
Официальная информация уточняется.
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По словам очевидцев, залило проспект Гагарина.
"Проспект Гагарина, возле пешеходного моста коллапс!", - говорится в сообщении.
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