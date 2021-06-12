В Харькове неизвестная девушка ходит по квартирам
Харьковчане записали видео, увидев непрошеную гостью в своем подъезде, пишут «Харьковские известия»
«Зашла к старушке, спрашивала за работу вытяжки. Утверждала, что арендует квартиру в этом подъезде. Потом говорила, что хочет арендовать. постоянно путалась в показаниях. Но самое неприятное- была осведомлена, кто где живёт», — пишут жильцы дома.
Девушку спугнули соседи, которые вызвали полицию.
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Приметы: розовый телефон, длинные ресницы, большой нос (в маске), худая, невысокого роста.
Правоохранители просят харьковчан быть внимательными к пожилым родителям, соседям-старикам.
Раньше мы писали, что полиция Харькова разыскивает насильника
Об этом говорится на сайте Нацполиции.
Приметы: на вид 35-40 лет, рост 175 см, лысый, крепкого телосложения.
Был одет в спортивную одежду темно-синего цвета, при себе имел серый рюкзак.
Если вы владеете информацией о местонахождении преступника, сообщите в отдел полиции или по телефонам: 093-30-109-30 или 102.
За предоставление достоверной информации в полиции обещают денежное вознаграждение.
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