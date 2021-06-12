Непонятно, что у девушки в голове

В Харькове неизвестная девушка ходит по квартирам

Харьковчане записали видео, увидев непрошеную гостью в своем подъезде, пишут «Харьковские известия»

«Зашла к старушке, спрашивала за работу вытяжки. Утверждала, что арендует квартиру в этом подъезде. Потом говорила, что хочет арендовать. постоянно путалась в показаниях. Но самое неприятное- была осведомлена, кто где живёт», — пишут жильцы дома.

Девушку спугнули соседи, которые вызвали полицию.

Приметы: розовый телефон, длинные ресницы, большой нос (в маске), худая, невысокого роста.

Правоохранители просят харьковчан быть внимательными к пожилым родителям, соседям-старикам.

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Об этом говорится на сайте Нацполиции.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 175 см, лысый, крепкого телосложения.

Был одет в спортивную одежду темно-синего цвета, при себе имел серый рюкзак.

Если вы владеете информацией о местонахождении преступника, сообщите в отдел полиции или по телефонам: 093-30-109-30 или 102.

За предоставление достоверной информации в полиции обещают денежное вознаграждение.

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