Полиция Харькова разыскивает насильника

Об этом говорится на сайте Нацполиции.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 175 см, лысый, крепкого телосложения.

Был одет в спортивную одежду темно-синего цвета, при себе имел серый рюкзак.

Если вы владеете информацией о местонахождении преступника, сообщите в отдел полиции или по телефонам: 093-30-109-30 или 102.

За предоставление достоверной информации в полиции обещают денежное вознаграждение.

Кроме того мы сообщали о том, что в Харьковской области найдены артснаряды

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Пиротехники провели разминирование 11 июня в Харькове, а также в населенных пунктах Волчанского, Змиевского, Чугуевского и Балаклейского районов.

Было уничтожено 7 боеприпасов: по одному артснаряд калибра 105, 88 и 76 мм, 2 минометные мины диаметром 82 мм, а также 2 ручные гранаты Ф-1.

К счастью, пострадавших нет.

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