Харьковчанка пыталась покончить жизнь самоубийством
Патрульной полиции поступила информация о том, что на Новобаварском мосту женщина перебралась через ограждение и хочет прыгнуть.
Полицейские экстренно прибыли на место и старались уговорить женщину, чтобы та не упала вниз.
К счасть, женщину удалось силой вернуть на мост.
По предварительным данным, женщина была пьяна. Все подробности ЧП - выясняются.
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Видео можно увидеть здесь.
Кроме того мы писали о том, что в метро Харькова бабушка потеряла внука
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, к ним обратилась обеспокоенная женщина.
"Она рассказала, что находилась с внуком в подземке, отвлеклась на минуту, а когда обернулась - поняла, что ребенок пропал", - говорят правоохранители.
Патрульные полностью осмотрели территорию метро. К счастью, ребенка нашли и передали бабушке.
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