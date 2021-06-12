Харьковчанка пыталась покончить жизнь самоубийством

Патрульной полиции поступила информация о том, что на Новобаварском мосту женщина перебралась через ограждение и хочет прыгнуть.

Полицейские экстренно прибыли на место и старались уговорить женщину, чтобы та не упала вниз.

К счасть, женщину удалось силой вернуть на мост.

По предварительным данным, женщина была пьяна. Все подробности ЧП - выясняются.

Видео можно увидеть здесь.

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Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, к ним обратилась обеспокоенная женщина.

"Она рассказала, что находилась с внуком в подземке, отвлеклась на минуту, а когда обернулась - поняла, что ребенок пропал", - говорят правоохранители.

Патрульные полностью осмотрели территорию метро. К счастью, ребенка нашли и передали бабушке.

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