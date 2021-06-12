Харьковчанин у себя на балконе обустроил настоящий огород

Местный житель на 6-м этаже девятиэтажного дома обустроил грядки на балконе, и выращивал клубнику - все держалось на навесной конструкции.

Как выяснили спасатели, конструкция весила почти тонну и в итоге оборвалась, обвалив крышу балкона.

На место слетелись спасатели, к счастью, никто из прохожих или соседей не пострадал.

Ранее мы писали, что в Харькове произошло необычное ЧП

Так, из багажника движущегося авто слетела кровать.

Видео, того, как кровать слетает с авто, было обнародовано в соцсетях.

"Братишка даже и не понял что от него ушла кровать", - подписали ролик авторы.

Видео можно увидеть здесь.

К слову, решетка на дала выбраться из горящей квартиры: харьковчанин оказался в заложниках огня

Как сообщала Politeka ранее, на территории школы в Харькове ЧП, первые детали и фото: "Сейчас буду все взрывать".

Кроме того Politeka писала, о том, что в центр Харькова стянули сотни спасателей и технику, фото: "все службы оперативно..."