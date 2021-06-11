В Харькове дети едва не попали под колеса лихача
На проспекте Юбилейном водитель на KIA пролетел пешеходный переход на красный сигнал светофора - переход как раз пересекали школьники, сообщают «Харьковские известия».
Патрульные оперативно нашли водителя, который грубо нарушил правила дорожного движения.
На водителя инспекторы составили административную постановление по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КоАП.
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Ранее мы писали, что в Харькове произошло необычное ЧП
Так, из багажника движущегося авто слетела кровать.
Видео, того, как кровать слетает с авто, было обнародовано в соцсетях.
"Братишка даже и не понял что от него ушла кровать", - подписали ролик авторы.
Видео можно увидеть здесь.
К слову, решетка на дала выбраться из горящей квартиры: харьковчанин оказался в заложниках огня
Как сообщала Politeka ранее, на территории школы в Харькове ЧП, первые детали и фото: "Сейчас буду все взрывать".
Кроме того Politeka писала, о том, что в центр Харькова стянули сотни спасателей и технику, фото: "все службы оперативно..."