В Харькове дети едва не попали под колеса лихача

На проспекте Юбилейном водитель на KIA пролетел пешеходный переход на красный сигнал светофора - переход как раз пересекали школьники, сообщают «Харьковские известия».

Патрульные оперативно нашли водителя, который грубо нарушил правила дорожного движения.

На водителя инспекторы составили административную постановление по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КоАП.

Ранее мы писали, что в Харькове произошло необычное ЧП

Так, из багажника движущегося авто слетела кровать.

Видео, того, как кровать слетает с авто, было обнародовано в соцсетях.

"Братишка даже и не понял что от него ушла кровать", - подписали ролик авторы.

Видео можно увидеть здесь.

К слову, решетка на дала выбраться из горящей квартиры: харьковчанин оказался в заложниках огня

Как сообщала Politeka ранее, на территории школы в Харькове ЧП, первые детали и фото: "Сейчас буду все взрывать".

Кроме того Politeka писала, о том, что в центр Харькова стянули сотни спасателей и технику, фото: "все службы оперативно..."