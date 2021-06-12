Что известно о пострадавших

В Харьковской области найдены артснаряды

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Пиротехники провели разминирование 11 июня в Харькове, а также в населенных пунктах Волчанского, Змиевского, Чугуевского и Балаклейского районов.

Было уничтожено 7 боеприпасов: по одному артснаряд калибра 105, 88 и 76 мм, 2 минометные мины диаметром 82 мм, а также 2 ручные гранаты Ф-1.

К счастью, пострадавших нет.

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Открыто уголовное производство по факту нарушения правил охраны вод, что создало опасность для окружающей среды (ч. 1 ст. 242 УК Украины), сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Прокуратура проверила состояние системы водоотведения в Первомайской исправительной колонии №117.

Установлено, что в колонии отсутствуют очистные сооружения, а техническая документация отсутствует.

Кроме того, система водоотведения расположена на поверхности почвы, а жидкость стекает в реку Орелька.

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