На Харьковщине реку загрязняют сточными водами

Открыто уголовное производство по факту нарушения правил охраны вод, что создало опасность для окружающей среды (ч. 1 ст. 242 УК Украины), сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Прокуратура проверила состояние системы водоотведения в Первомайской исправительной колонии №117.

Установлено, что в колонии отсутствуют очистные сооружения, а техническая документация отсутствует.

Кроме того, система водоотведения расположена на поверхности почвы, а жидкость стекает в реку Орелька.

Ранее мы писали, что в харьковской области вандалы изувечили памятник погибшим во Второй мировой

Так, на территории, где установлен памятник рабочим, погибшим в годы Второй мировой войны, неизвестные изуродовали плиту с цифрой "1945".

Для приведения мемориального комплекса к единому стилю, дано указание демонтировать и плиту с цифрой "1941".

Сейчас начата работа по восстановлению элементов памятника.

К слову, решетка на дала выбраться из горящей квартиры: харьковчанин оказался в заложниках огня

Как сообщала Politeka ранее, на территории школы в Харькове ЧП, первые детали и фото: "Сейчас буду все взрывать".

Кроме того Politeka писала, о том, что в центр Харькова стянули сотни спасателей и технику, фото: "все службы оперативно..."