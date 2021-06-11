На Харьковщине реку загрязняют сточными водами
Открыто уголовное производство по факту нарушения правил охраны вод, что создало опасность для окружающей среды (ч. 1 ст. 242 УК Украины), сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Прокуратура проверила состояние системы водоотведения в Первомайской исправительной колонии №117.
Установлено, что в колонии отсутствуют очистные сооружения, а техническая документация отсутствует.
Дочь Лорак растет копией ее бывшего мужа Мурата, как она выглядит сейчас: "Все таки быстро летит время"
Тина Кароль в откровенном купальнике открыла сезон загара: "Не стыдно перед сыном?"
Анна Богдан в Турции удивила ответом, живет ли она с "Холостяком" после шоу: "Мы уже как три месяца..."
Кадры страшного "ДТП" с Дорофеевой появились в Сети, авто рухнуло с моста: "Наденька..."
"Карантин надо продлевать": в Минздраве сделали срочное предупреждение
Кроме того, система водоотведения расположена на поверхности почвы, а жидкость стекает в реку Орелька.
Ранее мы писали, что в харьковской области вандалы изувечили памятник погибшим во Второй мировой
Так, на территории, где установлен памятник рабочим, погибшим в годы Второй мировой войны, неизвестные изуродовали плиту с цифрой "1945".
Для приведения мемориального комплекса к единому стилю, дано указание демонтировать и плиту с цифрой "1941".
Сейчас начата работа по восстановлению элементов памятника.
К слову, решетка на дала выбраться из горящей квартиры: харьковчанин оказался в заложниках огня
Как сообщала Politeka ранее, на территории школы в Харькове ЧП, первые детали и фото: "Сейчас буду все взрывать".
Кроме того Politeka писала, о том, что в центр Харькова стянули сотни спасателей и технику, фото: "все службы оперативно..."