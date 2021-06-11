Харьковчане просят назвать улицу именем Героя Советского союза

Михаил Карпеев - последний Герой Советского Союза, который жил в Харьковской области.

Петиция переименовать в его честь улицу зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета.

“Предлагаю Вам переименовать одну из улиц нашего города в честь героя Михаила Поликарповича Карпеева. Его преданность, героизм должны знать все потомки. Он был и является примером для многих”, – говорится в петиции.

Напомним, что генерал-майор авиации Михаил Карпеев скончался 7 июня на 99-м году жизни, сообщили в мэрии.

Во время Второй мировой войны Михаил Карпеев совершил более 300 боевых вылетов с уничтожением вражеской техники и живой силы противника, участвовал в освобождении Харькова.

Награжден орденом Ленина, медалью "Золотая звезда", двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны І степени, орденом Александра Невского, орденом Богдана Хмельницкого, орденом "За службу Отечеству в Вооруженных Силах" и медалями.

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