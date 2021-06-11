В Харькове пропала женщина
Об этом сообщили в поисковом отряде “Ангел”.
С 9 июня 47-леняя Елена Подоляк не появлялась дома.
Дома женщину ждут двое маленьких детей.
Рост пропавшей 160 см, женщина худощавого телесложения, была одета в куртку черного цвета и джинсы.
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Ранее мы писали, что в метро Харькова бабушка потеряла внука
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, к ним обратилась обеспокоенная женщина.
"Она рассказала, что находилась с внуком в подземке, отвлеклась на минуту, а когда обернулась - поняла, что ребенок пропал", - говорят правоохранители.
Патрульные полностью осмотрели территорию метро. К счастью, ребенка нашли и передали бабушке.
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