В Харькове пропала женщина

Об этом сообщили в поисковом отряде “Ангел”.

С 9 июня 47-леняя Елена Подоляк не появлялась дома.

Дома женщину ждут двое маленьких детей.

Рост пропавшей 160 см, женщина худощавого телесложения, была одета в куртку черного цвета и джинсы.

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Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, к ним обратилась обеспокоенная женщина.

"Она рассказала, что находилась с внуком в подземке, отвлеклась на минуту, а когда обернулась - поняла, что ребенок пропал", - говорят правоохранители.

Патрульные полностью осмотрели территорию метро. К счастью, ребенка нашли и передали бабушке.

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