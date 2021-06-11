В метро Харькова бабушка потеряла внука
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, к ним обратилась обеспокоенная женщина.
"Она рассказала, что находилась с внуком в подземке, отвлеклась на минуту, а когда обернулась - поняла, что ребенок пропал", - говорят правоохранители.
Патрульные полностью осмотрели территорию метро. К счастью, ребенка нашли и передали бабушке.
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Ранее мы писали, что в Харькове произошло необычное ЧП.
Так, из багажника движущегося авто слетела кровать.
Видео, того, как кровать слетает с авто, было обнародовано в соцсетях.
"Братишка даже и не понял что от него ушла кровать", - подписали ролик авторы.
Видео можно увидеть здесь.
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Как сообщала Politeka ранее, на территории школы в Харькове ЧП, первые детали и фото: "Сейчас буду все взрывать".
Кроме того Politeka писала, о том, что в центр Харькова стянули сотни спасателей и технику, фото: "все службы оперативно..."