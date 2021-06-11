В метро Харькова бабушка потеряла внука

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, к ним обратилась обеспокоенная женщина.

"Она рассказала, что находилась с внуком в подземке, отвлеклась на минуту, а когда обернулась - поняла, что ребенок пропал", - говорят правоохранители.

Патрульные полностью осмотрели территорию метро. К счастью, ребенка нашли и передали бабушке.

Ранее мы писали, что в Харькове произошло необычное ЧП.

Так, из багажника движущегося авто слетела кровать.

Видео, того, как кровать слетает с авто, было обнародовано в соцсетях.

"Братишка даже и не понял что от него ушла кровать", - подписали ролик авторы.

Видео можно увидеть здесь.

К слову, решетка на дала выбраться из горящей квартиры: харьковчанин оказался в заложниках огня

Как сообщала Politeka ранее, на территории школы в Харькове ЧП, первые детали и фото: "Сейчас буду все взрывать".

Кроме того Politeka писала, о том, что в центр Харькова стянули сотни спасателей и технику, фото: "все службы оперативно..."