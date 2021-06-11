В Харькове произошло необычное ЧП
Так, из багажника движущегося авто слетела кровать.
Видео, того, как кровать слетает с авто, было обнародовано в соцсетях.
"Братишка даже и не понял что от него ушла кровать", - подписали ролик авторы.
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Видео можно увидеть здесь.
Ранее мы писали, что в харьковской области вандалы изувечили памятник погибшим во Второй мировой
Так, на территории, где установлен памятник рабочим, погибшим в годы Второй мировой войны, неизвестные изуродовали плиту с цифрой "1945".
Для приведения мемориального комплекса к единому стилю, дано указание демонтировать и плиту с цифрой "1941".
Сейчас начата работа по восстановлению элементов памятника.
К слову, решетка на дала выбраться из горящей квартиры: харьковчанин оказался в заложниках огня
Как сообщала Politeka ранее, на территории школы в Харькове ЧП, первые детали и фото: "Сейчас буду все взрывать".
Кроме того Politeka писала, о том, что в центр Харькова стянули сотни спасателей и технику, фото: "все службы оперативно..."