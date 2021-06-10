В Харькове разыскивают мужчину без памяти
Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".
Николай Мураховский пропал 9 июня, он ушел из дома на ул. Роганской и не вернулся.
Мужчина был одет в серый свитер и темные брюки, обут в серые кроссовки с салатовыми шнурками.
Харьковчанин страдает дезориентацией и потерей памяти, может разговаривать сам с собой.
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Всех, кому что-либо известно о местонахождении Николая Мураховского, просят сообщить по тел.: 068-777-0-112 или 102.
Ранее мы писали, что четверо пострадавших во время взрыва гранаты в Харькове находятся в больницах
Об этом сообщили в Харьковском горсовете.
Заместитель главврача Харьковской больницы скорой и неотложной помощи им. Мещанинова Андрей Соцкий заявил, что в заведении лечатся трое пострадавших в возрасте 16, 17 и 18 лет.
«Все пациенты в отделении политравмы, в обычных палатах, их состояние стабильное, жизни угрозы нет. У пострадавших - множественные осколочные ранения туловища и конечностей, без проникновения в грудную и брюшную полости», - добавил главврач.
Кроме того, еще один 18-летний пострадавший находится в горбольнице №17. Его состояние средней тяжести.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.