В Харькове разыскивают мужчину без памяти

Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".

Николай Мураховский пропал 9 июня, он ушел из дома на ул. Роганской и не вернулся.

Мужчина был одет в серый свитер и темные брюки, обут в серые кроссовки с салатовыми шнурками.

Харьковчанин страдает дезориентацией и потерей памяти, может разговаривать сам с собой.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Николая Мураховского, просят сообщить по тел.: 068-777-0-112 или 102.

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Об этом сообщили в Харьковском горсовете.

Заместитель главврача Харьковской больницы скорой и неотложной помощи им. Мещанинова Андрей Соцкий заявил, что в заведении лечатся трое пострадавших в возрасте 16, 17 и 18 лет.

«Все пациенты в отделении политравмы, в обычных палатах, их состояние стабильное, жизни угрозы нет. У пострадавших - множественные осколочные ранения туловища и конечностей, без проникновения в грудную и брюшную полости», - добавил главврач.

Кроме того, еще один 18-летний пострадавший находится в горбольнице №17. Его состояние средней тяжести.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

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