В харьковской области вандалы изувечили памятник погибшим во Второй мировой
Как
Для приведения мемориального комплекса к единому стилю, дано указание демонтировать и плиту с цифрой "1941".
Сейчас начата работа по восстановлению элементов памятника.
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Ранее мы писали, что четверо пострадавших во время взрыва гранаты в Харькове находятся в больницах
Об этом сообщили в Харьковском горсовете.
Заместитель главврача Харьковской больницы скорой и неотложной помощи им. Мещанинова Андрей Соцкий заявил, что в заведении лечатся трое пострадавших в возрасте 16, 17 и 18 лет.
«Все пациенты в отделении политравмы, в обычных палатах, их состояние стабильное, жизни угрозы нет. У пострадавших - множественные осколочные ранения туловища и конечностей, без проникновения в грудную и брюшную полости», - добавил главврач.
Кроме того, еще один 18-летний пострадавший находится в горбольнице №17. Его состояние средней тяжести.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.