Харьковская область на втором месте в Украине по заболевшим ковидом

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество случаев подтвердили в Киеве 216 человек, а также Харьковской (128), Львовской (128) Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях.

В Украине за сутки зафиксировали 1785 новых случаев COVID-19 по состоянию на 10 июня.

Ранее мы писали, что новая госпитальная база в Харьковской области для оказания помощи больным коронавирусом насчитывает 13 больниц.

Количество коек для больных ковидом уменьшилось, теперь госпитальная база на Харьковщине составляет 2778 койко-мест (из которых 848 заняты), ранее их было около 5 тыс.

Кровати обеспечены поточным кислородом или концентраторами.

Смена госпитальной базы произошла неделю назад.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".

Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.