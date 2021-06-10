Харьковская область на втором месте в Украине по заболевшим ковидом
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
За последние сутки наибольшее количество случаев подтвердили в Киеве 216 человек, а также Харьковской (128), Львовской (128) Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях.
В Украине за сутки зафиксировали 1785 новых случаев COVID-19 по состоянию на 10 июня.
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Ранее мы писали, что новая госпитальная база в Харьковской области для оказания помощи больным коронавирусом насчитывает 13 больниц.
Количество коек для больных ковидом уменьшилось, теперь госпитальная база на Харьковщине составляет 2778 койко-мест (из которых 848 заняты), ранее их было около 5 тыс.
Кровати обеспечены поточным кислородом или концентраторами.
Смена госпитальной базы произошла неделю назад.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.