В Харькове евробляха влетела в киоск
Днем на перекрестке проспекта Льва Ландау и улицы Краснодарской произошло ДТП, сообщили в соцсетях очевидцы.
На перекрестке столкнулись два автомобили, в результате Volkswagen с иностранной регистрацией, отлетел в табачный киоск.
В результате ДТП в киоске разбита витрина, водителя увезли в больницу.
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Жертвой тяжелого ДТП оказалась известная российская певица, кадры с места: "Навсегда останется в нашей памяти"
Ранее мы писали, что в Харькове под машину попал ребенок
Мальчик решил перебежать дорогу по пешеходному переходу за проехавшим автобусом, и не заметил автомобиль.
Водитель не успел среагировать на мальчика, который внезапно выбежал из-за автобуса.
К счастью, пострадавший отделался легкими ушибами.
Видео можно увидеть здесь.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
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Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.