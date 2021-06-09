В Харькове евробляха влетела в киоск

Днем на перекрестке проспекта Льва Ландау и улицы Краснодарской произошло ДТП, сообщили в соцсетях очевидцы.

На перекрестке столкнулись два автомобили, в результате Volkswagen с иностранной регистрацией, отлетел в табачный киоск.

В результате ДТП в киоске разбита витрина, водителя увезли в больницу.

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Мальчик решил перебежать дорогу по пешеходному переходу за проехавшим автобусом, и не заметил автомобиль.

Водитель не успел среагировать на мальчика, который внезапно выбежал из-за автобуса.

К счастью, пострадавший отделался легкими ушибами.

Видео можно увидеть здесь.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

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