Четверо пострадавших во время взрыва гранаты в Харькове находятся в больницах
Об этом сообщили в Харьковском горсовете.
Заместитель главврача Харьковской больницы скорой и неотложной помощи им. Мещанинова Андрей Соцкий заявил, что в заведении лечатся трое пострадавших в возрасте 16, 17 и 18 лет.
«Все пациенты в отделении политравмы, в обычных палатах, их состояние стабильное, жизни угрозы нет. У пострадавших - множественные осколочные ранения туловища и конечностей, без проникновения в грудную и брюшную полости», - добавил главврач.
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Кроме того, еще один 18-летний пострадавший находится в горбольнице №17. Его состояние средней тяжести.
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Количество коек для больных ковидом уменьшилось, теперь госпитальная база на Харьковщине составляет 2778 койко-мест (из которых 848 заняты), ранее их было около 5 тыс.
Кровати обеспечены поточным кислородом или концентраторами.
Смена госпитальной базы произошла неделю назад.
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