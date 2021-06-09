В Харькове под машину попал ребенок

Об этом сообщил Telegram-канал «Автомобильный Харьков».

Мальчик решил перебежать дорогу по пешеходному переходу за проехавшим автобусом, и не заметил автомобиль.

Водитель не успел среагировать на мальчика, который внезапно выбежал из-за автобуса.

К счастью, пострадавший отделался легкими ушибами.

Видео можно увидеть здесь.

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Об этом сообщили в пресс-службе КНП "Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР".

Столкновение ВАЗ и Volkswagen произошло поздно вечером. На место аварии выехали четыре бригады медиков.

Среди пострадавших оказались дети.

В больницу доставили мальчика и девочку в возрасте 8 лет с многочисленными ссадинами и ушибами, а также с закрытой черепно-мозговой травмой.

Так, госпитализировали 64-летнего мужчину с переломом бедра и рваными ранами, а также 44-летнюю женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом шейного отдела позвоночника.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

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