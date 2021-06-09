Новая госпитальная база в Харьковской области для оказания помощи больным коронавирусом насчитывает 13 больниц

Количество коек для больных ковидом уменьшилось, теперь госпитальная база на Харьковщине составляет 2778 койко-мест (из которых 848 заняты), ранее их было около 5 тыс., сообщили в ХОГА.

Кровати обеспечены поточным кислородом или концентраторами.

Смена госпитальной базы произошла неделю назад.

Ранее мы писали, что в Харькове на железнодорожном мосту 13-летнюю девочку ударило током.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Так, девочка в компании своих четырех друзей вылезла на конструкцию ж/д моста высотой 8 метров.

Девочка случайно коснулась рукой линии электропередач - ее ударило током и она упала с моста, ребенок погиб на месте.

По прибытию медики лишь констатировали смерть девочки.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".

Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.