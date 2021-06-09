В Харьковской области меняется расписание пригородных электричек
Как
Так, с 10 по 18 июня меняется расписание поездов:
- Электропоезд №6411 Харьков-Левада - Савинцы, время отправления из Харькова в 6.40, будет отправляться в 6.16, на участке Савинцы - Изюм ходить не будет,
- Электропоезд №6424 Савинцы - Харьков-Левада, время отправления со станции Савинцы в 12.10, на участке Изюм - Савинцы ходить будет,
- Электропоезд № 6425 Харьков-Левада - Савинцы, время отправления со станции Харьков-Левада в 12.08, будет отправляться в 11.42, на участке Савинцы - Изюм ходить не будет,
- Электропоезд №6419 Харьков Пассажирский - Савинцы, время отправления со станции Харьков-Пассажирский в 8.48, на участке Савинцы - Изюм ходить не будет,
- Электропоезд №6435 Харьков-Левада - Балаклея, время отправления со станции Харьков-Левада в 19.10, на участке Балаклея - Изюм ходить не будет,
- Электропоезд № 6439 Харьков-Левада - Савинцы, время отправления со станции Харьков-Левада в 20.36, на участке Савинцы - Изюм ходить не будет.
с 11 по 18 июня:
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- Электропоезд №6406 Балаклея - Харьков-Левада, время отправления со станции Балаклея в 3.23, на участке Изюм - Балаклея ходить не будет,
- Электропоезд № 6408 Савинцы - Харьков-Левада, время отправления со станции Савинцы в 4.10, на участке Изюм - Савинцы ходить не будет,
- Электропоезд №6412 Савинцы - Харьков-Левада, время отправления со станции Савинцы в 5.59, на участке Изюм - Савинцы ходить не будет.
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