В Харькове прошел мощный ливень и град
Ливневый дождь сопровождался сильной грозой, сообщают местніе телеграм-каналы.
По информации региональной службы Укргидрометцентра, грозовые дожди будут идти на территории Харьковской области до 9 вечера.
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Напомним, ранее мы писали, что Украину 8 июня заливают мощные ливни.
Дожди не прекращаются с начала лета, в некоторых городах и селах 8 июня ситуация просто катастрофическая.
Так, например, в Херсоне ливневки города не справились с большим количеством воды и улицы затопило.
В Киеве также идут проливные дожди.
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