В Харькове прошел мощный ливень и град

Ливневый дождь сопровождался сильной грозой, сообщают местніе телеграм-каналы.

По информации региональной службы Укргидрометцентра, грозовые дожди будут идти на территории Харьковской области до 9 вечера.

Напомним, ранее мы писали, что Украину 8 июня заливают мощные ливни.

Дожди не прекращаются с начала лета, в некоторых городах и селах 8 июня ситуация просто катастрофическая.

Так, например, в Херсоне ливневки города не справились с большим количеством воды и улицы затопило.

В Киеве также идут проливные дожди.

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