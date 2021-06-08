Молния убила человека в Харькове
На Барвенковщине произошла трагедия, сообщили в Фейсбук "Вести Барвенковщины".
"Мужчина работал в огороде, и молния ударила прямо в него. Смерть наступила мгновенно", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, молния ударила в мобильный телефон.
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Погибший - пенсионер и бывший участковый полицейский района.
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