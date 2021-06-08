Последние новости

14:50 Пятилетняя девочка сорвалась с 6 этажа, но случилось чудо: "У ребенка нет ни одного перелома"

14:45 "Участвовал в освобождении Харькова": умер последний в городе Герой Советского Союза

14:40 Массовая драка случилась на свадьбе, местные говорят о стрельбе: видео потасовки

14:37 Карантин смягчили в Одесской области: что теперь разрешено

14:33 Каминская из "НеАнгелов" покуражилась на балконе в одних трусах: "Сейчас все Чингисханы будут под отелем"

14:18 “После всего, что было обнародовано...”: Романенко рассказал, как должны себя вести сторонники Порошенко

14:17 "Медики собирали его по частям": медведица набросилась на мужчину и отгрызла ему пол-лица, видео

14:14 Только такая жестокая амнистия может быть, потому что нам нужны деньги, - Пелюховский

14:10 Гуменная заявила, что в украинских ВУЗах надо развивать систему стипендий и грантов

14:10 Оборвалась жизнь легендарного украинца: "О таких людях снимают фильмы"

14:06 Мощный взрыв на газопроводе в Украине, столб огня достиг 400 метров: первые кадры с места

14:04 Если вы не успешны в этой иерархии, это не значит, что вы будете неуспешным в другой, - Балашов

14:01 В борьбе с ней нам никто помогать не будет. Это – наша задача, - Катамадзе о коррупции

14:00 Катамадзе объяснил, в чем недостатки Налогового кодекса