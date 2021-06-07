В Харькове ищут взрывчатку
Об эвакуации на заводе "Электротяжмаш" сообщили очевидцы, опубликовав фото сотрудников предприятия, которые стоят у проходной среди рабочего дня.
В Нацполиции в Харьковской области подтвердили, что поступила информация о минировании завода.
Сотрудников предприятия эвакуировали. Подробности в полиции пообещали сообщить позже.
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Страшное происшествие произошло в доме на проспекте Льва Ландау.
В полиции уточнили, что погибшая – 32-летняя местная жительница. По предварительным данным, женщина состояла на учете в психиатрической лечебнице.
Медики сообщили, что смерть наступила мгновенно.
«Это очень страшно, если девушки выбрасываются, парни - всегда отвечайте девушкам», «На самом деле, скорей всего, что-то случилось... а не соли. Может, отец избил или изнасиловал, а она не выдержала этого», «Сегодня выпускной. И что-то случилось, видно, в школе», - размышляют харьковчане в комментариях.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
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