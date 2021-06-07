В Харькове ищут взрывчатку

Об эвакуации на заводе "Электротяжмаш" сообщили очевидцы, опубликовав фото сотрудников предприятия, которые стоят у проходной среди рабочего дня.

В Нацполиции в Харьковской области подтвердили, что поступила информация о минировании завода.

Сотрудников предприятия эвакуировали. Подробности в полиции пообещали сообщить позже.

Ранее мы писали, что вХарькове девушка покончила с собой

Отчаянная украинка выпрыгнула из окна девятого этажа, сообщили в telegram-канале «Труха Харьков».

Страшное происшествие произошло в доме на проспекте Льва Ландау.

В полиции уточнили, что погибшая – 32-летняя местная жительница. По предварительным данным, женщина состояла на учете в психиатрической лечебнице.

Медики сообщили, что смерть наступила мгновенно.

«Это очень страшно, если девушки выбрасываются, парни - всегда отвечайте девушкам», «На самом деле, скорей всего, что-то случилось... а не соли. Может, отец избил или изнасиловал, а она не выдержала этого», «Сегодня выпускной. И что-то случилось, видно, в школе», - размышляют харьковчане в комментариях.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".

Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.