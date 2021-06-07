На трассе «Харьков – Змиев» автомобиль вылетел в кювет

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением, в результате ДТП пострадал 41-летний пассажир Chevrolet Aveo.

Мужчина скончался в машине скорой помощи.

За 6 июня на Харьковщине произошло 36 ДТП, в которых один человек погиб и пять получили травмы.

Ранее мы писали, что вХарькове девушка покончила с собой

Отчаянная украинка выпрыгнула из окна девятого этажа, сообщили в telegram-канале «Труха Харьков».

Страшное происшествие произошло в доме на проспекте Льва Ландау.

В полиции уточнили, что погибшая – 32-летняя местная жительница. По предварительным данным, женщина состояла на учете в психиатрической лечебнице.

Медики сообщили, что смерть наступила мгновенно.

«Это очень страшно, если девушки выбрасываются, парни - всегда отвечайте девушкам», «На самом деле, скорей всего, что-то случилось... а не соли. Может, отец избил или изнасиловал, а она не выдержала этого», «Сегодня выпускной. И что-то случилось, видно, в школе», - размышляют харьковчане в комментариях.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

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