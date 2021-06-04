В Харькове тело человека лежало посреди улицы

Об этом сообщили в ГУ НП Украины в Харьковской области.

В Харькове 4 июня жители нашли тело мужчины на улице Харьковских Дивизий. По словам местных, умерший был наркоманом.

Выяснилось, что погиб 40-летний житель Харькова. На теле не было признаков насильственной смерти и его направили в морг.

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Малыш жаловался, что болит живот, несколько часов ребенок находился в больнице в ожидании результатов анализов и хирурга, который в это время проводил операцию другому пациенту.

"По словам очевидцев, ребенок самостоятельно с родителями поднялся на третий этаж. А на момент, когда, все же, мальчика отправили в Харьковскую больницу "ребенок начал засыпать, потому что у него уже ничего не болело". Врачи из областной больницы, предварительно говорят, что ребенок погиб из-за интоксикации организма", — говорится в сообщении.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

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