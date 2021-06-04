В Харькове эвакуировали больницу

Правоохранители проверяют информацию о заминировании городской клинической больницы №30 на улице Гуданова в Харькове, сообщает "Суспільне".

Главный врач больницы Сергей Самусенко заявил, что сообщение о заминировании они получили по электронной почте утром.

Около сотни человек, пациентов и медработников - сразу вывели на улицу.

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Малыш жаловался, что болит живот, несколько часов ребенок находился в больнице в ожидании результатов анализов и хирурга, который в это время проводил операцию другому пациенту.

"По словам очевидцев, ребенок самостоятельно с родителями поднялся на третий этаж. А на момент, когда, все же, мальчика отправили в Харьковскую больницу "ребенок начал засыпать, потому что у него уже ничего не болело". Врачи из областной больницы, предварительно говорят, что ребенок погиб из-за интоксикации организма", — говорится в сообщении.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

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