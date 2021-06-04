На железнодорожной станции Харькова вспыхнул пожар

Пожар возник в одном из 12 товарных брошенных товарных вагонов, сообщает пресс-служба ГСЧС.

На площади около 30 квадратных метров горел мусор и деревянная облицовка вагона.

На ж/д станцию «Новая Бавария» выехали сразу три автоцистерны.

Пострадавших нет , причина возникновения пожара выясняется.

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Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.

Патрульные получили сообщение о подозрительном мужчине. Заявитель сообщил, что видит человека, который делает "закладки".

Во время общения с полицией он заметно нервничал и признался, что имеет с собой наркотические свертки.

Следователи обнаружили и изъяли 10 свертков с неизвестным веществом.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

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