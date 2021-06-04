В Харькове полиция поймала мужчину
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.
Патрульные получили сообщение о подозрительном мужчине. Заявитель сообщил, что видит человека, который делает "закладки".
Во время общения с полицией он заметно нервничал и признался, что имеет с собой наркотические свертки.
Следователи обнаружили и изъяли 10 свертков с неизвестным веществом.
Располневшие экс-ВИА Гра Брежнева и Меладзе перестали быть похожими на себя: "Тянут на свой возраст"
"Холостяк" Заливако покидает Украину с Анной Богдан, пара раскрыла свои планы: "Не пишите мне"
Каменских ошарашила откровением о расставании с Потапом: "Мы не принадлежим друг другу"
Мила Нитич раскрыла, почему на самом деле Тина Кароль бросила "Голос країни": "Она это понимает"
Трагически оборвалась жизнь 15-летнего внука Олега Филимонова, что известно: "Играл на площадке"
Ранее мы писали, что в Харькове пьяный неадекват устроил драку в магазине
В шаурменной на Студенческой двое мужчин устроили драку с поваром.
Пьяные мужчины явились в шаурменную в 04:30 утра, повар тактично объяснил посетителям, что заведение работает до 01:00, а после этого происходит уборка.
Ответ парня не понравился опоздавшим посетителям, после чего один из них начал оскорблять повара на национальной почве.
"Я для тебя н**уй Бог бл*ть!" - кричал мужчина.
Когда харьковчанин полез в драку - повар дал ему отпор и вытолкал из помещения.
Видео можно увидеть здесь.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.