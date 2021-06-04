В Харькове вторую неделю разыскивают человека

Последний раз 49-летнего Александра Сазонова видели 24 мая в Харькове на улице Владислава Зубенко.

Приметы: рост 170 см; худой; сутулится; волосы русые; глаза серо-голубые.

Особые приметы: отсутствуют передние зубы; на правом плече есть татуировка — оскал тигра; на левой кисти между указательным и большим пальцем татуировка — римская цифра 2.

Если у вас есть какая-либо информация о разыскиваемом, просьба сообщить ее по тел.: 068-777-0-112 или 102.

Ранее мы писали, что в Харькове пьяный неадекват устроил драку в магазине

В шаурменной на Студенческой двое мужчин устроили драку с поваром.

Пьяные мужчины явились в шаурменную в 04:30 утра, повар тактично объяснил посетителям, что заведение работает до 01:00, а после этого происходит уборка.

Ответ парня не понравился опоздавшим посетителям, после чего один из них начал оскорблять повара на национальной почве.

"Я для тебя н**уй Бог бл*ть!" - кричал мужчина.

Когда харьковчанин полез в драку - повар дал ему отпор и вытолкал из помещения.

Видео можно увидеть здесь.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".

Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.