В Харькове вторую неделю разыскивают человека
Последний раз 49-летнего Александра Сазонова видели 24 мая в Харькове на улице Владислава Зубенко.
Приметы: рост 170 см; худой; сутулится; волосы русые; глаза серо-голубые.
Особые приметы: отсутствуют передние зубы; на правом плече есть татуировка — оскал тигра; на левой кисти между указательным и большим пальцем татуировка — римская цифра 2.
Если у вас есть какая-либо информация о разыскиваемом, просьба сообщить ее по тел.: 068-777-0-112 или 102.
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Ранее мы писали, что в Харькове пьяный неадекват устроил драку в магазине
В шаурменной на Студенческой двое мужчин устроили драку с поваром.
Пьяные мужчины явились в шаурменную в 04:30 утра, повар тактично объяснил посетителям, что заведение работает до 01:00, а после этого происходит уборка.
Ответ парня не понравился опоздавшим посетителям, после чего один из них начал оскорблять повара на национальной почве.
"Я для тебя н**уй Бог бл*ть!" - кричал мужчина.
Когда харьковчанин полез в драку - повар дал ему отпор и вытолкал из помещения.
Видео можно увидеть здесь.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.