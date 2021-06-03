Трамвай в Харькове сошел с рельсов
Об этом сообщили в патрульной полиции в Харьковской области.
По предварительной информации, трамвай №8 сошел с рельсов и врезался столб, травмировалась пассажирка трамвая.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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Ранее мы писали, что в результате аварии погибли три человека на дороге Чугуев — Меловое
Так, возле поселка Чкаловское столкнулись автомобили Toyota Hilux и Daewoo Lanos.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.
Toyota ехала со стороны Купянска в Харьков, Daewoo двигался по встречном направлении.
В результате аварии погибли 59-летний водитель и две пассажирки Daewoo. 52-летний водитель Toyota пострадал, его госпитализировали в больницу.
Спасатели с помощью специнструмента вырезали тела погибших. Следователи устанавливают свидетелей и выясняют все детали трагедии.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.