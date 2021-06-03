Харьковчане просят реконструировать пруд, который превратился в свалку
Такая петиция зарегистрирована на сайте горсовета.
"В настоящее время территория вокруг пруда Тюрина находится в плачевном состоянии и является депрессивной точкой Харькова. Для планомерного развития района и нашего города в целом необходима целенаправленная работа с такими объектами. Более того, на территории пруда есть источник, который обеспечивает питьевой водой близлежащие районы.
Здоровье их жителей напрямую зависит от чистоты водоема и прилегающей к нему территории. В настоящее время мы наблюдаем абсолютно неухоженную, грязную территорию вокруг пруда, которая привлекает неблагополучную публику (наркоманов, бездомных), а также бездомных животных", - говорится в сообщении.
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Ранее мы писали, что на Харьковщине обнаружили опасного вредителя
В посевах озимых зерновых колосовых Змиевского и Лозовского районов зафиксированы яйцекладки клопа вредной черепашки по численности 0,1-1 на кв. м, сообщили в ГУ Госпредпотребслужбы в Харьковской области.
В Змиевском, Лозовском и других районах растет заселенность озимых зерновых пшеничным трипсом, злаковыми тлями и пьявками.
В посевах озимой пшеницы продолжается распространение и развитие болезней: мучнистой росы, септориоза и корневых гнилей.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.