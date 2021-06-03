В Харьковской области зафиксировали почти два десятка летальных исходов от ковида всего за сутки

Как сообщает СНБО со ссылкой на данные Минздрава, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 134 случаев ковида, 18 человек скончались, выздоровели 513 человек.

С начала пандемии в Харьковской области всего было зарегистрировано 147172 случая COVID-19, 3330 - скончались, 136636 - выздоровели.

Ранее мы писали, что в Харькове пьяный неадекват устроил драку в магазине

В шаурменной на Студенческой двое мужчин устроили драку с поваром.

Пьяные мужчины явились в шаурменную в 04:30 утра, повар тактично объяснил посетителям, что заведение работает до 01:00, а после этого происходит уборка.

Ответ парня не понравился опоздавшим посетителям, после чего один из них начал оскорблять повара на национальной почве.

"Я для тебя н**уй Бог бл*ть!" - кричал мужчина.

Когда харьковчанин полез в драку - повар дал ему отпор и вытолкал из помещения.

Видео можно увидеть здесь.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".

Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.