В Харьковской области зафиксировали почти два десятка летальных исходов от ковида всего за сутки
Как сообщает СНБО со ссылкой на данные Минздрава, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 134 случаев ковида, 18 человек скончались, выздоровели 513 человек.
С начала пандемии в Харьковской области всего было зарегистрировано 147172 случая COVID-19, 3330 - скончались, 136636 - выздоровели.
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В шаурменной на Студенческой двое мужчин устроили драку с поваром.
Пьяные мужчины явились в шаурменную в 04:30 утра, повар тактично объяснил посетителям, что заведение работает до 01:00, а после этого происходит уборка.
Ответ парня не понравился опоздавшим посетителям, после чего один из них начал оскорблять повара на национальной почве.
"Я для тебя н**уй Бог бл*ть!" - кричал мужчина.
Когда харьковчанин полез в драку - повар дал ему отпор и вытолкал из помещения.
Видео можно увидеть здесь.
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