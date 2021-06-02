Женщина занималась грабежами в харьковской больнице
Шевченковский районный суд Харьковской области вынес приговор, об этос стало известно из Единого реестра судебных решений.
Так, 7 февраля 2021 года злоумышленница похитила телефоны у своих соседок по палате. Потом она начала угрожать другой пациентке, забрав у женщины серебряные сережки.
Злоумышленница признала вину, по ее словам, из-за карантина она осталась вместе с мужем без работы и у нее не было денег на лечение.
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Женщина вернула украденное, суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.
Ранее мы писали, что в Харькове появились наглые мошенники
Об этом
Мошенники под видом сотрудников пожарных требуют взятки у предпринимателей, а взамен не проводить проверки и не привлекать к ответственности за возможные нарушения пожарной и техногенной безопасности.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям добавили, что в подобных ситуациях необходимо обращаться в полицию.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.