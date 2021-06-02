Женщина занималась грабежами в харьковской больнице

Шевченковский районный суд Харьковской области вынес приговор, об этос стало известно из Единого реестра судебных решений.

Так, 7 февраля 2021 года злоумышленница похитила телефоны у своих соседок по палате. Потом она начала угрожать другой пациентке, забрав у женщины серебряные сережки.

Злоумышленница признала вину, по ее словам, из-за карантина она осталась вместе с мужем без работы и у нее не было денег на лечение.

Женщина вернула украденное, суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.

Ранее мы писали, что в Харькове появились наглые мошенники

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Харьковской области.

Мошенники под видом сотрудников пожарных требуют взятки у предпринимателей, а взамен не проводить проверки и не привлекать к ответственности за возможные нарушения пожарной и техногенной безопасности.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям добавили, что в подобных ситуациях необходимо обращаться в полицию.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".

Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.