В Харькове пьяный неадекват устроил драку в магазине

В шаурменной на Студенческой двое мужчин устроили драку с поваром, сообщили на Telegram-канале "Харьков Live".

Пьяные мужчины явились в шаурменную в 04:30 утра, повар тактично объяснил посетителям, что заведение работает до 01:00, а после этого происходит уборка.

Ответ парня не понравился опоздавшим посетителям, после чего один из них начал оскорблять повара на национальной почве.

"Я для тебя н**уй Бог бл*ть!" - кричал мужчина.

Когда харьковчанин полез в драку - повар дал ему отпор и вытолкал из помещения.

Видео можно увидеть здесь.

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82-летний Владимир Малеваный 1 июня в 12.00 вышел из дома, расположенном в 1-ом Лесопарковом переулке, и до сих пор не вернулся, сообщили волонтеры группы "Милена".

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, седые короткие волосы, карие глаза.

Был одет в черную куртку, тряпичную кепку, свитер, темно-оливковые брюки, светло-коричневые полуботинки.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Любую информацию о местонахождении Владимира просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

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