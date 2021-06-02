В Харькове пьяный неадекват устроил драку в магазине
В шаурменной на Студенческой двое мужчин устроили драку с поваром, сообщили на Telegram-канале "Харьков Live".
Пьяные мужчины явились в шаурменную в 04:30 утра, повар тактично объяснил посетителям, что заведение работает до 01:00, а после этого происходит уборка.
Ответ парня не понравился опоздавшим посетителям, после чего один из них начал оскорблять повара на национальной почве.
"Я для тебя н**уй Бог бл*ть!" - кричал мужчина.
Аллу Пугачеву засняли в объятиях длинноволосого любовника, фото уже в Сети: "Две звезды"
Астафьева в почти невидимом бикини блеснула фигурой после массажа: "Афродита нашего времени"
В Одессе изрезали пластического хирурга: появилось видео драки
Температура опустится до +5: народний синоптик сообщила прогноз погоды на неделю
По украинскому городу бродила раздетая парочка влюбленных, видео: "Люди их не смущали"
Когда харьковчанин полез в драку - повар дал ему отпор и вытолкал из помещения.
Видео можно увидеть здесь.
Ранее мы писали, что в Харькове пропал дедушка
82-летний Владимир Малеваный 1 июня в 12.00 вышел из дома, расположенном в 1-ом Лесопарковом переулке, и до сих пор не вернулся, сообщили волонтеры группы "Милена".
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, седые короткие волосы, карие глаза.
Был одет в черную куртку, тряпичную кепку, свитер, темно-оливковые брюки, светло-коричневые полуботинки.
Мужчина нуждается в медицинской помощи.
Любую информацию о местонахождении Владимира просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.