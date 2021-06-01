В Харькове 56-летний мужчина упал в заброшенный восьмиметровый колодец
Мужчина смог самостоятельно выбраться из воды и к моменту приезда спасателей едва держался за бетонные стенки.
Один из спасателей спустился вниз по веревке и закрепил на мужчине пожарный пояс и веревку, после пострадавшего подняли на поверхность.
Мужчину госпитализировали в больницу - у него переохлаждение.
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Ранее мы писали, что в Харькове спасли человека
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В квартире на первом этаже горела кухня, газовый шланг и домашние вещи. Во время пожара спасатели эвакуировали жителя квартиры, мужчину 1970 года рождения.
Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.