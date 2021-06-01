В Харькове 56-летний мужчина упал в заброшенный восьмиметровый колодец

Мужчина смог самостоятельно выбраться из воды и к моменту приезда спасателей едва держался за бетонные стенки.

Один из спасателей спустился вниз по веревке и закрепил на мужчине пожарный пояс и веревку, после пострадавшего подняли на поверхность.

Мужчину госпитализировали в больницу - у него переохлаждение.

Популярные статьи сейчас

Жених-миллионер увез единственную внучку Софии Ротару, завораживающие кадры: "Мечтала об этом"

Экс-фаворитка "Холостяка" Юлия Зайка в цветах вместо одежды показала новую себя: эффектные кадры

Горбунов неожиданно признался в чувствах не Осадчей: «Безвозвратно в тебя влюбился…»

Ульянова из "Холостяка" поразила появлением на пост-шоу, надев полупрозрачные шорты: "Восхищаюсь твоим..."

Аномальная жара и бури нагрянут в Украину, прогноз на лето: "Июнь будет..."
Показать еще

Ранее мы писали, что в Харькове спасли человека

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В квартире на первом этаже горела кухня, газовый шланг и домашние вещи. Во время пожара спасатели эвакуировали жителя квартиры, мужчину 1970 года рождения.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".

Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.