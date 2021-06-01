В Харькове неадекват ломился в чужую машину

Так, парень в неадекватном состоянии пытался пробраться в салон чужого авто.

"У братца слегка съехала кукуха - ломился в чужую тачку и просил выпустить из багажника человека.

Сопротивления копам не оказывал, вел себя не агрессивно. Полицейские вместе с медиками парнишку деактивировали и отвезли в больницу", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что харьковчане гуляют по улицам с оружием.

Об этом 30 мая сообщили в патрульной полиции в Харьковской области.

Патрульные находят у граждан опасные вещи - у одного из харьковчан в районе Салтовского шоссе полицейские при досмотре нашли пистолет.

Документов на оружие на месте полицейским предъявить не смог.

Еще у одного харьковчанина при себе был кастет.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".

Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.