В Харькове неадекват ломился в чужую машину
Так, парень в неадекватном состоянии пытался пробраться в салон чужого авто.
"У братца слегка съехала кукуха - ломился в чужую тачку и просил выпустить из багажника человека.
Сопротивления копам не оказывал, вел себя не агрессивно. Полицейские вместе с медиками парнишку деактивировали и отвезли в больницу", - говорится в сообщении.
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Ранее мы писали, что харьковчане гуляют по улицам с оружием.
Об этом 30 мая сообщили в патрульной полиции в Харьковской области.
Патрульные находят у граждан опасные вещи - у одного из харьковчан в районе Салтовского шоссе полицейские при досмотре нашли пистолет.
Документов на оружие на месте полицейским предъявить не смог.
Еще у одного харьковчанина при себе был кастет.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.