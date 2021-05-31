В Харькове устроили погоню за пьяным водителем

Правоохранители получили сообщение, что пьяный водитель собирается сесть за руль - пост патрульных остановил его.

В авто оказался пьяный водитель. Полицейские оформляли протокол, в это время нарушитель залез в авто и уехал - началась погоня.

Водитель был слишком пьян, он не справился с управлением и влетел в кювет. Его задержали правоохранители.

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Столкнулись автомобиля ВАЗ-2109, Audi и Dacia, сообщает пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.

В больницу доставили водители автомобиля Dacia.

В результате столкновения автомобиль Dacia перевернулся на бок.

Причины аварии устанавливает следственно-оперативная группа.

Момент аварии попал на видео.

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