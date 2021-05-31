В Харькове устроили погоню за пьяным водителем
Правоохранители получили сообщение, что пьяный водитель собирается сесть за руль - пост патрульных остановил его.
В авто оказался пьяный водитель. Полицейские оформляли протокол, в это время нарушитель залез в авто и уехал - началась погоня.
Водитель был слишком пьян, он не справился с управлением и влетел в кювет. Его задержали правоохранители.
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Ранее мы писали, что в Харькове произошло тройное ДТП
Столкнулись автомобиля ВАЗ-2109, Audi и Dacia, сообщает пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.
В больницу доставили водители автомобиля Dacia.
В результате столкновения автомобиль Dacia перевернулся на бок.
Причины аварии устанавливает следственно-оперативная группа.
Момент аварии попал на видео.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
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