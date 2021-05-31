​Харьковчане устроили массовую драку возле ночного клуба

Ночью в полицию поступило сообщение о драке возле заведения по улице Академика Павлова.

23-летний парень написал заявление в полицию.

Очевидцы опубликовали фото массовой драки. Сейчас выясняются все обстоятельства драки.

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Когда пожарные были уже на месте, площадь пожара составила 50 квадратных метров.

К сожалению, на месте пожара спасатели обнаружили тело 60-летнего мужчины 1961 года.

"О пожаре нам сообщили соседи. Они увидели, как из дома идет дым. А вот причиной пожара предварительно стало курение", - рассказал спикер ГСЧС в Харьковской области.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

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