Харьковчане устроили массовую драку возле ночного клуба
Ночью в полицию поступило сообщение о драке возле заведения по улице Академика Павлова.
23-летний парень написал заявление в полицию.
Очевидцы опубликовали фото массовой драки. Сейчас выясняются все обстоятельства драки.
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Ранее мы писали, что в Харьковской области в огне погиб мужчина
Когда пожарные были уже на месте, площадь пожара составила 50 квадратных метров.
К сожалению, на месте пожара спасатели обнаружили тело 60-летнего мужчины 1961 года.
"О пожаре нам сообщили соседи. Они увидели, как из дома идет дым. А вот причиной пожара предварительно стало курение", - рассказал спикер ГСЧС в Харьковской области.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.