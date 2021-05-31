В Харькове кот сидел на дереве неделю

Кот залез на высокую елку и нес мог слезть. Высота дерева, по словам волонтеров, 12 метров, сообщили в группе “Спасение животных Харьков”.

В ветвях деревьев кота британской породы по кличке Скиф заметили только через 10 дней.

Его благополочно сняли с дерева и передали хозяйке.

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Когда пожарные были уже на месте, площадь пожара составила 50 квадратных метров.

К сожалению, на месте пожара спасатели обнаружили тело 60-летнего мужчины 1961 года.

"О пожаре нам сообщили соседи. Они увидели, как из дома идет дым. А вот причиной пожара предварительно стало курение", - рассказал спикер ГСЧС в Харьковской области.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

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