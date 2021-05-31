В Харькове кот сидел на дереве неделю
Кот залез на высокую елку и нес мог слезть. Высота дерева, по словам волонтеров, 12 метров, сообщили в группе “Спасение животных Харьков”.
В ветвях деревьев кота британской породы по кличке Скиф заметили только через 10 дней.
Его благополочно сняли с дерева и передали хозяйке.
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Ранее мы писали, что в Харьковской области в огне погиб мужчина
Когда пожарные были уже на месте, площадь пожара составила 50 квадратных метров.
К сожалению, на месте пожара спасатели обнаружили тело 60-летнего мужчины 1961 года.
"О пожаре нам сообщили соседи. Они увидели, как из дома идет дым. А вот причиной пожара предварительно стало курение", - рассказал спикер ГСЧС в Харьковской области.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
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